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Ağrı Patnos'ta berber Yusuf Alkan 14 yaşında çıraklığa başlayıp ustalığa ulaştı

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Ağrı Patnos'ta berber Yusuf Alkan 14 yaşında çıraklığa başlayıp ustalığa ulaştı
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde berber Yusuf Alkan, 14 yaşında çıraklıkla başladığı meslekte deneyim kazanarak ustalığa ulaştı. Alkan'ın değişen saç modasını takip ettiği, ilçede gençlerin sosyal medyada gördüğü Fransız saç kesimlerinin öne çıktığı belirtildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Yusuf Alkan 14 yaşında çıraklıktan başladığı berberlik mesleğinde yıllar içinde inceliklerini öğrenerek ustalığa ulaştı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde berberlik yapan Yusuf Alkan, mesleğe başladığı günden bu yana deneyim kazanarak ustalığa ulaştı. Değişen saç modasını takip eden Alkan, müşterilerinin talepleri doğrultusunda farklı saç modelleri uyguluyor. İlçede özellikle gençlerin sosyal medyada gördükleri saç modellerini tercih ettiği, son dönemde Fransız saç kesimlerinin öne çıktığı belirtildi.

"İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor"

Berberlik mesleğine 14 yaşında çırak olarak başladığını anlatan Yusuf Alkan, "Önce çıraktım, sonra usta oldum. 14 yaşımdan beri bu mesleği devam ettiriyorum. İnsan yaptığı mesleği sahiplenirse daha güzel oluyor. Bazen biri geliyor, 'Abi saçımı şu modelden kes' diyor. Yanında babası veya başka biri 'Böyle olmaz' diyebiliyor. Ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Sonuçta müşterinin de kendi tercihi var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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