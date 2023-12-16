Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakam Ali Yıldırım'dan denetim ziyareti

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, ilçedeki kurumları ziyaret ederek denetimlerde bulundu. Kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı ve sorunları dinledi. Ayrıca kadın personellere KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Kaymakam Ali Yıldırım, ilçedeki kurumları ziyaret ederek denetimlerde bulundu.

Hamur Kaymakamı Ali Yıldırım, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince kurum denetimleri kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na ziyaretler gerçekleştirdi. Yıldırım, kurumların tüm bölümlerini gezerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, kurumların sorun ve taleplerini de dinledi.

Öte yandan, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği Ekipleri tarafından ilçede bulunan tüm kurumlarda çalışan kadın personellere KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. KADES uygulamasının, kadınların şiddet gördükleri anlarda tek tuşla polise ulaşmalarını sağlayan bir uygulama olduğu anlatıldı. Konu ile ilgili broşürler de dağıtıldı. - AĞRI