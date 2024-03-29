Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, HEM çalışanları ile iftar sofrasında buluştu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Halk Eğitim Merkezi (HEM) çalışanları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, HEM yöneticileri ve çalışanları katıldı. İftar öncesi konuşan Kökrek, Ramazan ayında HEM çalışanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halk Eğitim Merkezlerinin her yaştan ve her kesimden insanımıza eğitim ve beceri kazandırma konusunda önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kökrek, "Bu merkezlerimiz, adeta birer açık öğretim üniversitesi gibi, hayat boyu öğrenmeyi teşvik ederek, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır" dedi.

Kökrek, HEM'lerde görev yapan öğretmenlere ve kursiyerlere özverili çalışmaları için teşekkür etti, Ramazan ayını kutladı. - AĞRI