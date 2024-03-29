Üye Girişi
Haberler

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, HEM çalışanları ile iftar sofrasında buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Merkez Halk Eğitim Merkezi (HEM) çalışanları ile iftar sofrasında bir araya geldi.

Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in yanı sıra Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve İshak Hasanoğlu, şube müdürleri, HEM yöneticileri ve çalışanları katıldı. İftar öncesi konuşan Kökrek, Ramazan ayında HEM çalışanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Halk Eğitim Merkezlerinin her yaştan ve her kesimden insanımıza eğitim ve beceri kazandırma konusunda önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kökrek, "Bu merkezlerimiz, adeta birer açık öğretim üniversitesi gibi, hayat boyu öğrenmeyi teşvik ederek, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır" dedi.

Kökrek, HEM'lerde görev yapan öğretmenlere ve kursiyerlere özverili çalışmaları için teşekkür etti, Ramazan ayını kutladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İftar Ağrı Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 30 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 29 Mart Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Martı TAG davası ne oldu, sonuç açıklandı mı? Martı TAG kapatıldı mı? SA Spurs New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title