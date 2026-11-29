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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu Kulüp Başkanı Yunus Emre Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Liderler Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Liderler Buluşması'nda farklı üniversitelerden genç liderler bir araya geldi. Programa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dezenformasyonla Mücadele Topluluğu (AİÇÜDMT) Kulüp Başkanı Yunus Emre Alpaslan da katılarak üniversiteyi temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Deniz Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci ve Ulusal Medya Koordinatörü Osman Küçükdalak'ın da yer aldığı programda iletişim, dijital medya ve dezenformasyonla mücadele konuları ele alındı.

Genç liderlerin görüş alışverişinde bulunduğu buluşmada, dijital medya alanındaki gelişmeler ve doğru bilgiye erişimin önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı