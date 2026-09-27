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Ağrı Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu araç kuyruğu oluşturdu

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Ağrı Doğubayazıt'ta Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu araç kuyruğu oluşturdu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Türkiye-İran sınırındaki kapıda işlemler için bekleyen çok sayıda tırın oluşturduğu kuyruk, sürücülerce görüntülendi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran sınırındaki önemli geçiş noktalarından biri olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşandı. Gümrük kapısında işlemler için bekleyen çok sayıda tır, yol üzerinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Bölgede oluşan tır yoğunluğu sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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