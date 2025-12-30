'Mutluluk Harekatı' ile binlerce çocuğun hayali gerçeğe dönüştü

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından hayata geçirilen "Mutluluk Harekatı" projesi, Ağrı'daki çocukların oyuncak hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Proje kapsamında gönüllüler, çocukların önceden öğrenilen oyuncak dileklerini birebir karşılayarak yüzlerde tebessüm oluşturdu.

IC Gönüllüleri tarafından 2018 yılında "dilekler gerçek olsun" mottosuyla başlatılan IC Mutluluk Harekatı, bu yıl da dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların yeni yıl hayallerine ortak oldu. İstanbul'dan yaklaşık 1566 kilometre yol kat eden gönüllüler, çocukların istedikleri oyuncakları renklerine kadar temin ederek Ağrı merkeze bağlı Badilli Köyü'ndeki Badilli İlkokulu, Hani Baba Anaokulu ve İlkadım Anaokulu öğrencilerine ulaştırdı.

Hayallerindeki oyuncaklarla karşılaşan çocuklar büyük mutluluk yaşarken, bazı çocukların uçan helikopter, gülen bebek ve dron gibi oyuncaklar talep etmesi dikkat çekti. Gönüllüler, her bir çocuğun hayalini birebir gerçekleştirmek için titizlikle çalıştı.

İbrahim Çeçen Vakfı öncülüğünde yürütülen proje, bugüne kadar 5 binden fazla çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Yedi yıl içinde 14 bin gönüllünün katkı sunduğu IC Mutluluk Harekatı, her geçen yıl daha fazla çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor.

IC Holding çalışanı Ergin Akgün, projenin ortaya çıkış sürecini ve taşıdığı anlamı anlattı. Akgün, projenin bir fikir aşamasıyla başladığını belirterek, "Bu proje, arkadaşlarımızla birlikte ortaya çıkan bir fikirle başladı ve yedi yıldır IC Holding bünyesinde sürdürülüyor. Amacımız, çocukların hayallerine ortak olmak ve onların güzel dileklerini yerine getirmek. Bugüne kadar toplam 8 bin 600 çocuğumuzun hayalini gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Bu bizim için gerçekten çok önemli ve çok güzel bir proje" dedi.

Projede bugüne kadar 14 bin çalışanın gönüllü olarak yer aldığını ifade eden Akgün, "Yıllardır bu projeyi aynı heyecan ve coşkuyla, tüm grup olarak gerçekleştiriyoruz. Her yıl çalışanlarımız aynı istekle sürece dahil oluyor. Bu çalışmayı IC Holding olarak İbrahim Çeçen Vakfı ile birlikte yürütüyoruz. İnsan ve Kültür ekiplerimiz de hediyelerin temini ve dağıtımında önemli rol üstleniyor. Bu nedenle projeyi bir bütün olarak görüyoruz. İstanbul'dan tam 1566 kilometre yol kat ederek buraya gelip çocukların hayallerine ortak olmak bizim için büyük bir gurur" diye konuştu.

Projeye öğretmenlerin de aktif katkı sunduğunu dile getiren Akgün, çocukların dileklerinin okullarda öğretmenler tarafından alındığını belirterek, "Öğretmenler çocuklara hayallerini soruyor, dilekler tek tek not edilerek bizlere ulaştırılıyor. Bu dilekleri ofislerimizde yılbaşı ağaçlarına asıyoruz. Çalışanlarımız hediyeleri temin ediyor, İnsan ve Kültür ekiplerimiz ise İbrahim Çeçen Vakfı aracılığıyla buraya ulaştırılmasını sağlıyor. Çocukların gözlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmek bizim için tarif edilemez" ifadelerini kullandı.

Projenin Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ettiklerini söyleyen Akgün, "Batıda birçok imkana daha kolay ulaşabiliyoruz. Ancak burada, özellikle kırsalda ve zorlu hava şartlarında okula gelen çocukların bu hediyelere ulaşmasını çok önemsiyoruz. Her çocuk bizim için kıymetli, her çocuk bizim geleceğimiz. Onların hayallerine bir nebze dokunabildiysek ne mutlu bize" dedi. - AĞRI