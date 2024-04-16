Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki doğal yaşam dron ile görüntülendi

Ağrı Dağı eteklerindeki doğal yaşam böyle görüntülendi

IĞDIR - Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki doğal yaşam dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiği gibi yaban hayvan türüne de ev sahipliği yapıyor. Sulak alanlarıyla da çeşitli kuş türlerine yaşam alanı sunan Ağrı Dağı Milli Parkı; sürüngen, kemirgen ve memelilere de ev sahipliği yapıyor. Milli park, her mevsim birbirinden farklı hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.