Ağrı'da Yeni Öğrencilere Yöresel Gırar Çorbası İkram Edildi

Ağrı'da üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, şehrin yöresel lezzeti "Gırar" çorbasını deneyimleyerek, bölge kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Ağrı'da Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, "Üniversitemize Hoş Geldiniz" etkinliği kapsamında öğrencilere yöresel lezzetlerden ayran aşı (gırar) çorbası ikram etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya gelerek, çorba dağıtımına katıldı. Öğrenciler, etkinlik alanında kurulan stantlardan çorbalarını aldı.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Gastronomi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Asiltürk Oktan, "Her dönem sosyal sorumluluk dersi kapsamında topluma hizmet faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. İlk etkinliğimiz olan gırar çorbası dağıtımıyla Ağrı'ya yeni gelen öğrencilerin kentin kültürel lezzetlerinden biri olan gırar çorbasını tanımalarını amaçladık. Bölüm öğrencilerimiz tarafından hazırlanan çorba öğrencilere ikram ediliyor. Aslında ayran çorbası olarak biliniyor ancak içine katılan 'punk' otu çorbamıza farklı bir tat katıyor" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden İlknur Bıçkıcı, "Birinci sınıf öğrencisiyim ve Ağrı'ya yeni geldim. Böyle bir etkinlik bizim için faydalı oldu. Bölgenin yöresel yemeklerini tanıma ve deneme fırsatı bulduk. Üniversitenin ve şehrin tanıtımı açısından da güzel bir etkinlik oldu. Herkesin damak zevkine hitap ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - AĞRI