Ağrı'da Türkiye-İran-Nahçıvan Boks Dostluk Turnuvası nefes kesti

Ağrı'da düzenlenen "Boks Dostluk Turnuvası", spor diplomasisinin ve dostluğun en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

İran ve Nahçıvan'dan gelen sporcuların ağırlandığı boks dostluk turnuvası, centilmenlik ve heyecan dolu anlarla sona erdi. Ağrı Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda 50 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Ağrı Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Boks İl temsilciği 2025 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, boks severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Müsabakaları; Ağrı Vali Yardımcıları Tuncay Karataş, Tarık Buğra Seyhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Cumhuriyet Savcıları Emre Çakıroğlu, Furkan Sarı, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, Boks İl Temsilcisi İsmet Sarı ile çok sayıda boks sever izledi.

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ahmet Çelebi; "Bugün burada, sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde ortaya koyan Boks Dostluk Turnuvamız için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Spor dostluğu, kardeşliği ve barışı güçlendiren evrensel bir dildir. Bu turnuva da tam olarak bu anlayışla, ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştirmek, sporcularımıza tecrübe kazandırmak ve gençlerimizi sporun disiplin ve centilmenlik ruhuyla buluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Bugün ringe çıkacak her bir sporcumuz, sadece bir müsabakanın değil, aynı zamanda uluslararası dostluğun temsilcisi olacaktır. İran ve Nahçıvan'dan turnuvamıza katılan değerli antrenörlerimize ve sporcularımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınız, ilimize verdiğiniz değerin en güzel göstergesidir. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ağrı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar, farklı sıkletlerde kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Sporcular, ringde madalya için ter dökerken, tribünler fair-play ruhuyla coştu.

Turnuva, üç ülke sporcuları arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren bir dostluk platformu olarak öne çıktı.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AĞRI