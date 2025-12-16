Haberler

Ağrı'da Türkiye-İran-Nahçıvan Boks Dostluk Turnuvası nefes kesti

Ağrı'da Türkiye-İran-Nahçıvan Boks Dostluk Turnuvası nefes kesti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da düzenlenen Boks Dostluk Turnuvası, İran ve Nahçıvan'dan gelen sporcuların katılımıyla dostluğun ve sporun birleştirici gücünü sergileyerek sona erdi. Turnuva, centilmenlik ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Ağrı'da düzenlenen "Boks Dostluk Turnuvası", spor diplomasisinin ve dostluğun en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

İran ve Nahçıvan'dan gelen sporcuların ağırlandığı boks dostluk turnuvası, centilmenlik ve heyecan dolu anlarla sona erdi. Ağrı Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda 50 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Ağrı Valiliği himayelerinde gerçekleştirilen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Boks İl temsilciği 2025 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, boks severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Müsabakaları; Ağrı Vali Yardımcıları Tuncay Karataş, Tarık Buğra Seyhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Cumhuriyet Savcıları Emre Çakıroğlu, Furkan Sarı, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, Boks İl Temsilcisi İsmet Sarı ile çok sayıda boks sever izledi.

Açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Ahmet Çelebi; "Bugün burada, sporun birleştirici gücünü en güzel şekilde ortaya koyan Boks Dostluk Turnuvamız için bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Spor dostluğu, kardeşliği ve barışı güçlendiren evrensel bir dildir. Bu turnuva da tam olarak bu anlayışla, ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştirmek, sporcularımıza tecrübe kazandırmak ve gençlerimizi sporun disiplin ve centilmenlik ruhuyla buluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. Bugün ringe çıkacak her bir sporcumuz, sadece bir müsabakanın değil, aynı zamanda uluslararası dostluğun temsilcisi olacaktır. İran ve Nahçıvan'dan turnuvamıza katılan değerli antrenörlerimize ve sporcularımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Katılımlarınız, ilimize verdiğiniz değerin en güzel göstergesidir. Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ağrı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar, farklı sıkletlerde kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Sporcular, ringde madalya için ter dökerken, tribünler fair-play ruhuyla coştu.

Turnuva, üç ülke sporcuları arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren bir dostluk platformu olarak öne çıktı.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
PFDK'dan bahis oynayan 224 futbolcuya daha men! Aralarında 24 hakem de var

Bahis skandalında yeni gelişme! 24'ü hakem çok sayıda isme ağır ceza
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
title