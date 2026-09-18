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Ağrı’da "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi

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Ağrı’da 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği düzenlendi
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Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların barış mesajlarını gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek ve çocukların barış mesajlarını gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak barış ve kardeşlik mesajı verdi. Etkinlik boyunca çekilen fotoğraf ve videolarla çocukların barış temennileri kayıt altına alındı. Uçurtmaların gökyüzünü süslediği etkinlikte, çocukların savaşlardan uzak, huzur ve güven içinde yaşayabildiği bir dünya mesajı öne çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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