Ağrı'da türkü evi ve göleti de bulunan Ahmed-i Hani Kültür Parkı hizmete açıldı

Ağrı'da piknik ve dinlenme alanları, türkü evi, gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarını bünyesinde barındıran Ahmed-i Hani Kültür Parkı hizmete açıldı.

Ağrı'da Valilik himaye ve koordinesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ağrı İl Özel İdaresinin katkılarıyla hayata geçirilen Ahmed-i Hani Kültür Parkı düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlanan parkta piknik ve dinlenme alanları, türkü evi, gölet ile yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor.

"Ağrı'nın geleceği çok açık"

Açılışta konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, Ağrı'nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel birikimiyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Ağrı'mız yeşiliyle, mavisiyle, yüksek rakımlarıyla ve insanlarının misafirperverliğiyle daha da zenginleşen önemli bir şehir. Doğudan batıya uzanan göç yolları üzerinde bulunmuş, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Allah'ın izniyle Ağrı'nın geleceği çok açık. Bu potansiyeli değerlendirmek ve şehrimizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz" dedi.

"Ahmed-i Hani'nin mirası bu parkta yaşamaya devam edecek"

Ahmed-i Hani'nin adını taşıyan parkın kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını ifade eden Bozkurt, "Ahmed-i Hani, düşünce ve irfan dünyasından bizlere eşsiz izler bırakan, önemli değerlerimizden biridir. Ahmed-i Hani Kültür Parkı da adına yakışır şekilde kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir alan olacak. Ahmed-i Hani'nin mirası bu parkta yaşamaya devam edecek. Park içerisindeki müze alanının iç tefrişatını da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Eleşkirt ilçemizdeki Güneydoğu Mesire Alanı'nı da yakın zamanda açmayı planlıyoruz. Her iki alanı da gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladık" diye konuştu.

Projenin hazırlanmasından yapım sürecine kadar yerel ekiplerin katkısına dikkati çeken Vali Önder Bozkurt, "Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından, kendi mühendislerimiz ve Ağrılı çalışma arkadaşlarımızın iş birliğiyle hazırlandı. Yüklenici firma da çalışmaları hızlı şekilde tamamlayarak kış şartları ağırlaşmadan alanı hizmete hazır hale getirdi. Bu yatırımın hayata geçirilmesine katkı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a, ilgili kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ağrı'nın geleceği çok açık, büyük bir potansiyele sahibiz. Biz kamu görevlilerine düşen de gece gündüz bu güzel memlekete ve bu şehre hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı