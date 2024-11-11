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Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi

Ağrı'da Siber Suçlarla Mücadele Semineri Düzenlendi
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Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların engellenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla seminer düzenledi. 300 vatandaşa güvenli internet kullanımı ve dijital okuryazarlık konularında bilgi verildi.

Ağrı'da "Siber Suçlarla Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde seminer düzenledi. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki seminerde 300 vatandaşa güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber risk ve tehditler, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgilendirme yapıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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