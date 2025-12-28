Ağrı'da sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen hastalara ulaştı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken sağlık ekipleri zorlu şartlara rağmen hastalara ulaşmak için seferber oldu. Ulaşıma kapanan köy yollarında iş makinelerinin desteğiyle ilerleyen ekipler, aynı gün biri hamile, diğeri kronik rahatsızlıkları bulunan hastayı hastaneye ulaştırdı.

Patnos ilçesine bağlı Sağrıca köyünde yaşayan hamile Sevda D., kar yağışı sonrası yolun kapanması nedeniyle evinde rahatsızlandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun kapalı olması nedeniyle iş makinesi desteği talep etti. Kepçe ile açılan yolda ilerleyen sağlık ekipleri, köye ulaşarak hamile kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. Düşük tehlikesi bulunduğu belirlenen kadın, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı saatlerde Patnos ilçesine bağlı Tanyeli köyünün Huni Mezrası'nda yaşayan 72 yaşındaki İbrahim K. için de alarm verildi. Hipertansiyon ve diyabet öyküsü bulunan, anüri (idrar çıkışının durması) tanısı olan hasta, yoğun kar ve tipi nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaştırılamıyordu. Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, yine güçlükle açılan yol sayesinde hastaya ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne teslim edildi.

Her iki hasta kurtarma operasyonunun da Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer'in bizzat koordinasyonunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Doç. Dr. Beşer, sahadaki ekiplerle sürekli irtibat halinde kalarak çalışmalara destek verdi.

Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayarak, "Kış şartları ne kadar ağır olursa olsun, vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Köy ve mezralarda hasta kurtarma çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Ağrı'da zorlu kış şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin fedakar mücadelesi, bir kez daha takdir topladı. - AĞRI