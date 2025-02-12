Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler Projesi' Toplantısı Düzenlendi

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında, Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve ilgili birimlerin katılımıyla "Okulum Beni Bekler Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Neslihan Gül Koç'un öncülüğünde hayata geçirilen projede, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirilerek, sürekli devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilerin durumu ele alındı.

Toplantıda, devamsız öğrencilerin eğitim hayatlarına daha verimli bir şekilde devam edebilmeleri için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Proje kapsamında öğrencilere yönelik eğitimdeki engellerin aşılması ve okul başarılarının artırılması hedefleniyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eğitimin kalitesini artırmak için yapılan çalışmaların önemine değinerek, bu tür projelerin devam edeceğini belirtti. - AĞRI