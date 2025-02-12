Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
ABD'nin Timur Cihantimur ve Eylem Tok'u iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum

ABD'nin iade kararına Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler Projesi' Toplantısı Düzenlendi

Ağrı'da 'Okulum Beni Bekler Projesi' Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devamsız öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla projede alınması gereken tedbirler ele alındı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında, Neslihan Gül Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve ilgili birimlerin katılımıyla "Okulum Beni Bekler Projesi" kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Neslihan Gül Koç'un öncülüğünde hayata geçirilen projede, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı değerlendirilerek, sürekli devamsızlık sorunu yaşayan öğrencilerin durumu ele alındı.

Toplantıda, devamsız öğrencilerin eğitim hayatlarına daha verimli bir şekilde devam edebilmeleri için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Proje kapsamında öğrencilere yönelik eğitimdeki engellerin aşılması ve okul başarılarının artırılması hedefleniyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, eğitimin kalitesini artırmak için yapılan çalışmaların önemine değinerek, bu tür projelerin devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
img

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
img

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.