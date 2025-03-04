Ağrı'da Öksüz ve Yetim Çocukların Doğum Günü Kutlamaları Devam Ediyor

Ağrı'nın Hamur ilçesinde Kaymakam Mehmet Nesip Mahir öncülüğünde başlatılan "Sen Gül Dünya Gülsün" projesi kapsamında öksüz ve yetim çocukların doğum günleri kutlanmaya devam ediyor. Ocak ve Şubat ayları içerisinde 17 çocuğun doğum günü, özel etkinliklerle kutlandı.

"Sen Gül Dünya Gülsün" projesi çerçevesinde, Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir ve beraberindeki ekip, çocukların mutluluğuna ortak olmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Doğum günü sürprizleriyle karşılaşan çocuklar, kendileri için hazırlanan pastalar ve hediyelerle unutulmaz anlar yaşadı.

Kaymakam Mahir, proje kapsamında ilçedeki 36 ailenin evlerine de ziyaretler gerçekleştirdi. Ailelerin temel ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gerekli yardımlar yapıldı. Ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinleyen Mahir, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim çocukların her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Bu çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Onların yalnız olmadığını hissettirmek ve yaşamlarına bir nebze de olsa neşe katmak için elimizden geleni yapacağız. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin de her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğum günü kutlamalarına katılan çocuklar ve aileleri, Kaymakam Mahir'e teşekkür ederek, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan "Sen Gül Dünya Gülsün" projesinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği belirtildi. - AĞRI