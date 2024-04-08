Ağrı'da Milli Eğitim Müdürü öğretmenleri ziyaret etti

Ağrı'nın Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, Ramazan ayı boyunca köylerde görev yapan öğretmenleri ziyaret ederek, birlikte iftar yaptı.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş ve beraberindeki okul müdürleri, Kaçmaz köyündeki öğretmenlerin iftar sofrasına konuk oldu. Keyifli geçen iftar yemeğinin ardından eğitim-öğretimle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Karaseyitali köyüne geçen Özmüş ve beraberindekiler, öğretmenlere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğretmenlerle sohbet eden Özmüş, köylerde görev yapan öğretmenlerin fedakarlıklarını ve özverilerini takdir ettiğini söyledi. Özmüş, "Köy öğretmenlerimiz, eğitimin ışığını en ücra köşelere kadar taşıyorlar. Onların özverileri ve fedakarlıkları sayesinde her öğrencimiz kaliteli eğitime ulaşma imkanına sahip oluyor. Bu vesileyle tüm köy öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğretmenler de, Özmüş'e ve okul müdürlerine teşekkür ettiler. - AĞRI