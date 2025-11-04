Ağrı'da Köy Yolları Modernleşiyor

Ağrı Valiliği koordinesinde yürütülen kilit parke taşı çalışmalarıyla, köy yolları modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarıyla, köy içi yollar daha modern, güvenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

Bu kapsamda, Merkez ilçeye bağlı Ziyaret köyü içi yolunda yürütülen 10 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. - AĞRI