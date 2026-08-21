Ağrı'da Kış Hazırlıkları: Kapya Biberler Geleneksel Yöntemlerle Kurutuluyor

Ağrı'da yaz mevsiminin sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte vatandaşların kış hazırlıkları da hız kazandı. Patnos ilçesinde vatandaşlar, mevsiminde temin ettikleri kapya biberleri geleneksel yöntemlerle ipe dizerek kış aylarında tüketmek üzere kurutuyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, kapya biberleri tek tek ipe geçirerek kurutmaya bırakıyor. Hazırlanan biber dizileri, evlerin uygun alanlarına asılarak doğal yöntemlerle kurutuluyor.

Kurutulan biberlerin kış aylarında yemeklerde ve yöresel lezzetlerde kullanılması planlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kış hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, yaz mevsiminin ürünlerini çeşitli yöntemlerle değerlendirerek kış sofraları için hazırlıyor.

Vatandaşlardan Yasemin Işık, biberleri bazen kendi bahçelerinden topladıklarını, bazen de çarşıdan satın aldıklarını belirterek, "İplere dizerek hazırladığımız biberleri kimi zaman dolaba kaldırıyor, kimi zaman da asarak kurutuyoruz. Kışın tüketmek üzere şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı