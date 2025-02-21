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Ağrı'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Elektrik Arıza Ekipleri Kurtarıldı

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kapanması sonucu mahsur kalan elektrik arıza ekipleri ve vatandaşlar, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kalan elektrik arıza ekipleri ve vatandaşlar, ilçe özel idare ekipleri tarafında kurtarıldı.

Armutlu köyünde kesilen elektrik arızasını gidermek için giden Aras Elektrik dağıtım şirketine ait araç ve çalışanları ile köyden ilçe merkezine gelmeye çalışırken yolda mahsur kalan vatandaşlar, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. İlçe Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, Armutlu Köyünde bulunan elektrik trafosunda meydana gelen elektrik kesintisini gidermek ve bakım için giden teknik personelin aracı, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı.

İşçilerin Patnos İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılarak işçiler kurtarıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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