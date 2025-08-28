Ağrı'da 'İlham Veren Ağrı Gençlik' Projesi Protokolü İmzalandı

Ağrı'da 'İlham Veren Ağrı Gençlik' Projesi Protokolü İmzalandı
Ağrı Valiliği ve Ulusal Çocuk Hakları Derneği arasında gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 'İlham Veren Ağrı Gençlik' Projesi için protokol imzalandı. Proje, gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmelerini ve bilgi birikimlerini artırmalarını hedefliyor.

Ağrı Valisi Yardımcısı Malik Çalışır ile Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER) Başkan Vekili Muhammed Gökçe arasında, gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen "İlham Veren Ağrı Gençlik" Projesi kapsamında protokol imzalandı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan proje, Ağrı Gençlik ve Kültür Sanat Derneği ile UDER ortaklığında hazırlandı.

Proje kapsamında gençlerin boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri, sosyal çevreleriyle bağ kurmaları, dayanışma ve aidiyet duygularını geliştirmeleri hedefleniyor. Eğitim, sanatsal ve kültürel etkinliklerle gençlerin bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Ağrı'da genç nüfus oranının yüksek olmasına rağmen sosyal, kültürel ve sanatsal imkanların sınırlı olduğuna dikkat çekilen projeyle, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri kapsayıcı ortamların oluşturulacağı belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
