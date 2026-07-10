Ağrı'da sağlık çalışanları ve vatandaşlara Hayat 112 uygulaması tanıtıldı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve vatandaşlara Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verdi.

Toplumun huzurunun, güvenliğinin ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, hastanede kurdukları bilgilendirme noktalarında uygulamanın kullanım alanlarını anlattı.

Sağlık çalışanları ile hastaneye gelen vatandaşlara, Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması'nın acil durumlarda hızlı iletişim kurulmasına sağladığı imkanlar aktarıldı.

Ekipler, uygulamanın özellikle acil yardım ihtiyacı bulunan durumlarda vatandaşların konum bilgilerini paylaşabilmesine, sağlık ekiplerine daha hızlı ulaşabilmesine ve sürecin etkin şekilde yürütülmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında hastanenin farklı noktalarına uygulamaya ilişkin afişler asıldı. Vatandaşlara uygulamanın indirilmesi ve kullanımına yönelik bilgiler içeren el broşürleri dağıtıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toplumun huzuru, güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla sahadaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların acil durumlarda doğru ve hızlı şekilde hareket edebilmesi için bilgilendirme faaliyetlerine farklı alanlarda sürdürüleceği kaydedildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı