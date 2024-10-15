Ağrı'da Düzmeydan Vadisi Sonbaharda Hayvanlara Açıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan köyünde bulunan Düzmeydan Vadisi, sonbahar mevsiminde hayvanlara açıldı.

Yaz aylarında otlatılması yasak olan vadi, kış öncesinde köylülerin hayvanları için önemli bir beslenme alanı haline geliyor. Geleneksel bir uygulama olan bu yöntem, sonbahar boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temel besin kaynağını oluşturuyor.

Yaklaşık 200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvanın yer aldığı Aşağı Düzmeydan köyünde, hayvanlar 3 ay boyunca bu vadide otlatılacak. Vadinin zengin bitki örtüsü yaz aylarında çeşitli bitkilere ev sahipliği yaparken, sonbaharda da hayvanların beslenmesine olanak sağlıyor. Köylüler, bu doğal meranın sağladığı imkanlarla hayvanlarının kışa güçlü ve sağlıklı bir şekilde girmesini amaçlıyor. - AĞRI