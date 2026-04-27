Ağrı'da deprem sonrası Kızılay sahada

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde depremzedelere sıcak yemek dağıtılırken, çocuklara yönelik moral etkinlikleri de düzenleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşanan depremin ardından Türk Kızılay ekipleri, afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köseler, Adilova ve Kucak köylerinde yürütülen faaliyetler kapsamında vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Bölgede kurulan mobil hizmet noktalarında 2 mobil aşevi aracı, 2 yemek taşıma aracı ve 1 minibüsle hizmet veriliyor. Toplam 25 personel ve gönüllünün görev aldığı çalışmalarda yaklaşık 600 depremzedeye sıcak yemek ulaştırıldı, temel ihtiyaçlar karşılandı.

Çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleyen ekipler, ikramlarda bulunarak müzik eşliğinde moral desteği sağladı. Gönüllülerle birlikte halay çeken çocukların neşeli anları, bölgede dayanışma görüntülerine sahne oldu. - AĞRI

