Ağrı'da deprem sonrası Kızılay sahada

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen depremin ardından Türk Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Köylerde depremzedelere sıcak yemek dağıtılırken, çocuklara yönelik moral etkinlikleri de düzenleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşanan depremin ardından Türk Kızılay ekipleri, afetzedelerin yaralarını sarmak için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köseler, Adilova ve Kucak köylerinde yürütülen faaliyetler kapsamında vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Bölgede kurulan mobil hizmet noktalarında 2 mobil aşevi aracı, 2 yemek taşıma aracı ve 1 minibüsle hizmet veriliyor. Toplam 25 personel ve gönüllünün görev aldığı çalışmalarda yaklaşık 600 depremzedeye sıcak yemek ulaştırıldı, temel ihtiyaçlar karşılandı.

Çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleyen ekipler, ikramlarda bulunarak müzik eşliğinde moral desteği sağladı. Gönüllülerle birlikte halay çeken çocukların neşeli anları, bölgede dayanışma görüntülerine sahne oldu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!