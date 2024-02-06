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Ağrı'da depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi

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Ağrı'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin birinci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Ağrı'daki 956 okulda, 140 bin öğrenci ve öğretmen, bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, deprem şehitlerini asla unutmayacaklarını belirtti.

Ağrı'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin birinci yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Ağrı'daki 956 okulda, 140 bin öğrenci ve öğretmen, bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Öğretmenler Anadolu Lisesi'nde yapılan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kökrek, "6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin birinci yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu acı olay, milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmiş, devletimizin gücünü göstermiştir. Bizler, deprem şehitlerimizi asla unutmayacağız." dedi.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okuyan öğrenciler, şehitler için dua etti. Törenin sonunda Kökrek, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi. Kökrek, daha sonra okulda incelemelerde bulunarak, okul yöneticilerinden bilgi aldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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