Ağrı'da Büyük Taarruz'un 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı

Ağrı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Ağrı'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları Abide Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile Türk bayrağı göndere çekildi. Kutlama programı Ağrı Valiliğinde düzenlenen Tebrikleşme Töreni ile sürdü. Vali Mustafa Koç tarafından gerçekleştirilen törene il protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Ağrı Adalet Sarayı önünde süren kutlama programı Vali Mustafa Koç'un törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutlamasıyla devam etti. Program halk oyunları gösterisinin ardından askeri birliklerin geçit töreninin ardından sona erdi. - AĞRI