Ağrı'da 'Aile Yılı' Etkinliğinde Kuşaklar Buluştu

Ağrı Doğubayazıt Aile Destek Merkezi'nin "Aile Yılı" etkinliğinde nineler ağırlandı, kuşaklar keyifli anlar yaşadı.

Ağrı Doğubayazıt'ta faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezi 1, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa imza attı. Etkinlikte, enerjileriyle çevresine ilham veren, yaşam tecrübeleriyle gençlere yol gösteren nineler ağırlandı.

Geleneksel el işi çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle renklenen programda, farklı kuşaklar bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar, ninelerle paylaşılan bu özel anların hem moral kaynağı olduğunu hem de kuşaklar arası bağı güçlendirdiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda büyüklerin deneyimlerinden ilham alan gençler, bu buluşmaların toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı. - AĞRI