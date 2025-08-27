Ağrı'da 'Aile Yılı' Etkinliğinde Kuşaklar Buluştu

Ağrı'da 'Aile Yılı' Etkinliğinde Kuşaklar Buluştu
Ağrı Doğubayazıt Aile Destek Merkezi, 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında nineleri ağırlayarak kuşaklar arası bağı güçlendiren bir program düzenledi. Katılımcılar, yapılan el işi çalışmaları ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Ağrı Doğubayazıt'ta faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezi 1, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir programa imza attı. Etkinlikte, enerjileriyle çevresine ilham veren, yaşam tecrübeleriyle gençlere yol gösteren nineler ağırlandı.

Geleneksel el işi çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle renklenen programda, farklı kuşaklar bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Katılımcılar, ninelerle paylaşılan bu özel anların hem moral kaynağı olduğunu hem de kuşaklar arası bağı güçlendirdiğini dile getirdi.

Etkinlik sonunda büyüklerin deneyimlerinden ilham alan gençler, bu buluşmaların toplumsal dayanışmaya önemli katkılar sunduğunu vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
