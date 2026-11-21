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Ağrı'da Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışması ile Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı tamamlandı.

Ağrı Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Esen-Uzunveli köyleri arasındaki 7,5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Gece gündüz sürdürülen çalışmalar kapsamında, İl Özel İdaresine ait asfalt plentinde üretilen ilk asfalt kullanılarak yenilenen yol, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Öte yandan, Ağrı Valiliğinin himaye ve koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle, İl Özel İdaresi tarafından ihale ve kontrollük işlemleri yürütülen Gündüzlü Bakım Merkezi'nin inşaatı da tamamlandı.

Ana hizmet binasının yanı sıra hobi bahçesi, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik oyun alanı, spor sahası ve hayvan barınaklarının bulunduğu merkezin, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımına katkı sağlaması, ailelere ve çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin niteliğini artırması hedefleniyor.

Valilik açıklamasında, ilin ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, tamamlanan yatırımların Ağrı'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı