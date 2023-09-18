Ağrı'da 42 yıl eğitim veren öğretmen Rıfat Doğan emekli oldu

Ağrı'da 42 yıl boyunca eğitim hizmeti veren Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulu Müdürü Rıfat Doğan emekli oldu. Doğan, binlerce öğrenci yetiştirdiği mesleğine veda ederken, "Bugün dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum" dedi.

Ağrı'da 1981 yılında sınıf öğretmenliği görevine başlayan Rıfat Doğan, 42 yıl boyunca çeşitli okullarda hem öğretmenlik hem de idarecilik yaptı. Son olarak Merkez Şehit Hikmet Koman İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Doğan, yaş haddinden emekli oldu. Emeklilik işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret eden Doğan, eğitim camiasına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Rıfat Doğan'ın eğitime adanmış bir hayat yaşadığını belirterek, "Bu kutsal mesleğe yıllarca hizmet ederek, çok değerli öğrencilerin yetişmesine emek vermiş olan kıymetli meslektaşım Rıfat Doğan'a ziyareti ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Öğretmenlik sabır, hoşgörü ve emek isteyen, bedeli hiçbir bedel değer ile ölçülemeyecek kadar kıymetli meslek. Kendisine sağlıklı mutlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

Rıfat Doğan ise, öğretmenlik mesleğini çok sevdiğini ifade ederek, "42 yıl boyunca binlerce öğrenci yetiştirdim. Onların başarıları benim en büyük mutluluğum oldu. Öğretmenlik mesleği benim için bir tutkuydu. Bugün dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Emekli oluyorum ama eğitime her zaman destek vermeye devam edeceğim" diye konuştu. - AĞRI