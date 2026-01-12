Haberler

Hamur'da kış bayramı projesi

Hamur'da kış bayramı projesi
Güncelleme:
Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle Ağrı'nın Yukarı Gözlüce Köyü'nde 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ve kırtasiye yardımı ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Köyü'nde "Kış Bayramı Projesi" kapsamında 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ve kırtasiye yardımı ulaştırıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi tarafından yürütülen "Kış bayramı projesi" kapsamında Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Köyü'nde yardım organizasyonu gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde köyde bulunan 300 çocuğa bot, mont, atkı-bere ile kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilen yardım çalışması, soğuk kış günlerinde çocukların yüzünü güldürdü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
