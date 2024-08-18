Ağrı'da 3 bin dönümlük tarla küle döndü

AĞRI - Ağrı'da gece başlayan anız yangını sabaha doğru söndürüldü.

Ağrı'nın merkeze bağlı Eskiharman köyü'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Eskiharman köyünde yaklaşık 3 bin dönüme yakın tarlada yangın çıktı. Yangını farkeden köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen yaklaşık 8 itfaiye aracı, çevre İller ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile yangına müdahale edildi. Yangında tarlalar küle dönerken, tarlada yaşayan canlılarda zarar gördü. Gece başlayan yangın sabaha doğru itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda söndürülebildi. Soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.