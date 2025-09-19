Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentteki kutlama programları kapsamında, Vali Mustafa Koç ve il protokolünün katılımıyla Abide Meydan'ında çelenk sunma töreni yapıldı. Törenin ardından Hava Şehitliği ziyaret edilerek şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve beraberindeki protokol üyeleri, program kapsamında Kıbrıs Gazisi İbrahim Acar ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı açıklamada, gazilerin vatan sevgisi ve fedakarlığın simgesi olduğunu vurguladı.

Vali Koç, "Vatan sevgisinin, kahramanlığın ve fedakarlığın timsali olan gazilerimiz; vatan topraklarımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna gösterdiğiniz fedakarlık ve cesaret, tarihimizin altın sayfalarında daima yer alacaktır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum." dedi. - AĞRI