AGD Kocasinan İlçe Başkanı Sabri Fidan liderliğinde etkinlik düzenlendi

Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İlçe Başkanı Sabri Fidan liderliğinde etkinlik gerçekleştirildi.

Sabah namazının ardından Ahmet- Ayşe İnci Camii'nde düzenlenen programda, dernek yöneticileri cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan AGD İlçe Başkanı Sabri Fidan; "Sadece ibadetle sınırlı kalmayan bu etkinlikle, toplumun birlik ve dayanışma duygularını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kayseri şube yönetimimiz öncülüğünde şehrin farklı noktalarında bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz de bugün Kayseri'nin güzide camilerinden Ahmet - Ayşe İnci Camii'nde ikramlarda bulunduk. Organizasyonda emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Dernek olarak bu tür etkinliklerle sosyal sorumluluk alanında aktif rol almaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ