Ağaçtan Düşen Çocuk Korkuluk Demirlerine Saplandı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, ağaçtan düşerek apartman korkuluğunun demirlerine saplandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan çocuk hastanede tedavi altına alındı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ağaçtan düşen çocuk korkuluk demirlerine saplandı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, ağaçtan düşerek apartman korkuluğunun demirlerine saplandı. İtfaiyenin müdahalesi ile korkuluktan alınan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül Mahallesi'nde 13 yaşındaki O.D. isimli çocuk çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek apartmanın korkuluk demirlerine düştü. Talihsiz çocuk, demirlerin sağ koluna ve akciğer zarına saplanmasıyla yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, büyük acı çeken çocuğu kurtarmak için dikkatli bir çalışma yürüttü. Özel aletlerle demir kesilerek çocuk kurtarıldı. Karnında saplı kalan sivri demir parçası ile birlikte hastaneye sevk edilen O.D. tedavi altına alındı. Çocuğun sağ koluna ve akciğer zarına saplanan demir parçaları, uzman doktorlar gözetiminde dikkatlice çıkarıldı. Operasyon sırasında hayati organlara zarar verilmemesi için özen gösterildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisini devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL HAKKI ERGÜN - Yerel
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