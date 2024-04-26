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Ağaçta sıkışan yavru kedi kurtarıldı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaca sıkışan yavru kedi yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Ağaçta sıkışan yavru kedi kurtarıldı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ağaca sıkışan yavru kedi yaklaşık 2 saat süren bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçelik bir alanda bulunan bir ağaçta kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yaklaşık iki saat süren bir çalışma sonrası yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Yavru kedi daha sonra çalışmaları olay yerinde izleyen annesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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