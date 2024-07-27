Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kilolarca kayısı çöp oldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlara dadanan ağaçkakanlar, kilolarca kayısının çöp olmasına neden oldu.

Olay Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Selim Aslan, kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü belirledi. Yaptığı inceleme de ağaçkakanların kayısıları delerek çöp ettiğini gördü.

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Ağaçlardaki kilolarca kayısı çöp olurken bahçede zararın maddi boyutunun oldukça yüksek miktara ulaştığı öğrenildi. Yaşananlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.