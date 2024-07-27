Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kilolarca kayısı çöp oldu
Elazığ'da sabah saatlerinde kayısı bahçesine gelen çiftçi, ağaçlara dikkatli bakınca yıkıldı. Ağaçkakanlar tarafından delinen kayısılar çöp oldu, mahsul boşa gitti.
Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlara dadanan ağaçkakanlar, kilolarca kayısının çöp olmasına neden oldu.
Olay Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyünde yaşandı. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Selim Aslan, kayısı ağaçlarının zarar gördüğünü belirledi. Yaptığı inceleme de ağaçkakanların kayısıları delerek çöp ettiğini gördü.
MADDİ ZARAR BÜYÜK
Ağaçlardaki kilolarca kayısı çöp olurken bahçede zararın maddi boyutunun oldukça yüksek miktara ulaştığı öğrenildi. Yaşananlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.