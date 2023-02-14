Abi kardeş, enkaz altındaki 198 saati anlattı: İlk günler ağladık, diğer günler kardeşliğimizi konuştuk

Kahramanmaraş'ta depremin 9.gününde 198. saatte enkazdan sağlıklı olarak çıkarılan Muhammed ve abisi Abdülbaki Yeninar, enkaz altındaki günlerini anlattı. İki kardeş protein tozu içtiklerini belirtirken, Muhammed Enes "Annem nasıl? Onu merak ediyorum. Depremden sonra abimle ilk bir iki gün ağladık. Sonra nasıl kardeşlik yaptığımızı konuştuk" dedi.

Kahramanmaraş'ta depremin 9. gününde Pınar Apartmanı'nda Muhammed Enes'in sesi duyulunca askerler, madenciler ve AFAD görevlilerinin yanı sıra, yerli ve yabancı kurtarma ekipleri seferber oldu. Zamanla yarış sonrası 4-5 saatlik çalışma ile önce Muhammed Enes ardından da ağabeyi Abdülbaki Yeninar enkazdan şuuru açık olarak çıkarıldı.

112 ambulansıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yeninar kardeşlerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Doktorlar da burada seferber olup bütün kan değerleri, filmleri ve diğer tetkikleri incelediler.

ANNELERİ 2 GÜN ÖNCE ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILMIŞ

17 yaşındaki Muhammed Enes, görevlilere sürekli annesini sordu. Annesinin de enkazdan 2 gün önce sağ olarak çıkarıldığı ayaklarında problem olduğu için Kayseri'deki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

"ASKERLER GELİNCE FERAHLADIK"

Ağabeyi ile birkaç gün ağladıklarını, annesi ve ailesi hakkında konuştuklarını sonra da diğer günler ağabey kardeş nasıl günler geçirdiklerini konuştuklarını ifade eden Muhammed Enes, "Yanımızda erzak da vardı. Ancak protein tozu içtik. İdrarımızı içtik. Bir asker ağabeyimiz var. Mehmet abi onun geleceğini de biliyordum. Askerler yanımıza gelince sesleri gelince ferahladık. Daha sonra önce beni sonra ağabeyimi çıkardılar" dedi.

"PROTEİN TOZLARINI KULLANDIK"

21 yaşındaki Abdülbaki Yeninar da inancını kaybetmediğini, kurtulacağını bildiğini vurgulayarak, "Kardeşim vücut yapıyor, sporla ilgileniyor. Onun protein tozları vardı. Onu kullandık. İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. Dua ettik enkaz altınayken. Orada içeriye hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi nefes almadım. İçime çektikçe çekesim geliyordu. Oksijen problemi hiç yaşamadık" diye konuştu.

Onlarla yakından ilgilenen doktorlar iki kardeşin de durumlarının iyi olduğunu ifade ettiler.