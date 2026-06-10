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Afyonkarahisarlı 3 genç Tunus'u gezdi

Afyonkarahisarlı 3 genç Tunus'u gezdi
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Türkiye-Tunus Uluslararası Gençlik Değişimi Programı kapsamında Afyonkarahisarlı 3 genç, Tunus'a giderek kültürel paylaşım ve gençlik çalışmalarına katıldı.

'Türkiye- Tunus Uluslararası Gençlik Değişimi Programı' çerçevesinde Afyonkarahisarlı 3 genç Tunus'a geziyi gitti.

Türkiye ile Tunus arasında iş birliğinin geliştirilmesi, gençler arasında iyi ilişkilerin, karşılıklı saygı ve dostluğun güçlendirilmesi, gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması ve gençlik çalışmalarının yerinde görülmesi amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan Türkiye-Tunus Uluslararası Gençlik Değişimi Programı başladı.

Program süresince gençler Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı uluslararası platformda temsil etti. Gençler Tunus kültürünü, coğrafyasını medeniyetini keşfederken birçok Tunuslu gençlerle iletişim imkanı buldu. Farklı ülkelerden gençlerin bir araya geldiği etkinliklerde kültürel paylaşım, gençlik çalışmaları, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve karşılıklı deneyim aktarımı konularında çeşitli programlar gerçekleştirildi. Katılımcılar, Türkiye'nin kültürel değerlerini tanıtma fırsatı bulurken, Afyonkarahisar'ın tarihi, kültürel ve sosyal yapısına ilişkin bilgiler de paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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