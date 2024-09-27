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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, İl Vaizleriyle Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, İl Vaizleriyle Bir Araya Geldi
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Vali Doç Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde vaizlerle bir araya gelerek aileye yönelik projeleri ve eğitimleri değerlendirdi.

Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Afyonkarahisar Valisi Doç Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde İl vaizleriyle bir araya geldi.

İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Müftüoğlu Kurt ve İl vaizleriyle Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde yeni dönemde başlayan eğitimler üzerine sohbet eden Vali Yiğitbaşı, aileye yönelik projeleri ve merkezin daha etkin kullanılması konusunda yapılacak çalışmalara dair de görüşleri dinledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Yerel Haberler Politika Sağlık Yerel Müftü

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