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Afyonkarahisar Valisi Video Konferans Toplantısına Katıldı

Afyonkarahisar Valisi Video Konferans Toplantısına Katıldı
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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında ildeki asayiş ve güvenlik durumunu değerlendirdi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında gerçekleştirilen ve 81 ilin katılımıyla eş zamanlı olarak düzenlenen Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

Toplantıda ülke genelinde yürütülen güvenlik, asayiş ve kamu düzenine ilişkin konular ele alınırken, illerdeki mevcut durum değerlendirmeleri ve alınması gereken önlemler de masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun temini konusunda tüm illerde kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Vali Yiğitbaşı da Afyonkarahisar'daki güvenlik ve asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaşarak, kentin ihtiyaç ve öncelikleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Video konferans yoluyla düzenlenen toplantı sonunda İçişleri Bakanı Yerlikaya, tüm illerde görev yapan güvenlik birimlerine çalışmalarında başarılar dileyerek, kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak adına koordinasyonun önemine dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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