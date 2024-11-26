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Afyonkarahisar Valiliği'nden Barınma Çağrısı

Afyonkarahisar Valiliği'nden Barınma Çağrısı
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Afyonkarahisar Valiliği, soğuk havalarda barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için 112 Çağrı Merkezine bildirimde bulunulması çağrısında bulundu.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için çağrıda bulunuldu.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Soğuk havalarda barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, kendilerine yardımcı olabilmemiz için 112 Çağrı Merkezimize bildirebilirsiniz. Duyarlılığını için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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