Afyonkarahisar Valiliği, Ankaralıları Büyük Zafer'i kutlamaya davet etti

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Ankara'daki billboardlara Büyük Zaferin 101'nci yılı dolayısı ile kutlama ilanları asarak, vatandaşları kutlamalara davet etti.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Ankara'daki billboardlara Büyük Zaferin 101'nci yılı dolayısı ile kutlama ilanları asarak, vatandaşları kutlamalara davet etti.

Büyük Taarruz'un 101'nci yılı kutlamaları hazırlıkları sürüyor. Milli mücadelenin sembol şehirlerinden olan, dört bir yanı şehitlerle dolu, tarihin zengin kültürle harmanlandığı şehir Afyonkarahisar'da bir dizi kutlama programı yapılacak. Afyonkarahisar Valiliği ise bu yıl Ankara'da kiraladığı billboardlara kutlama afişleri asarak vatandaşları Afyonkarahisar'a davet etti. - AFYONKARAHİSAR