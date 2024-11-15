Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kılıçtürk Kan Bağışında Bulundu
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Özlem Kılıçtürk, Türk Kızılayı'nın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası kapsamında valilik personeli ile birlikte kan bağışında bulundu. Kılıçtürk, kan bağışının önemine dikkat çekerek vatandaşları bu konuda teşvik etti.
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Özlem Kılıçtürk ve valilik personeli kan bağışında bulundu.
Türk Kızılayı tarafından 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla başlatılan kan bağışı devam ediyor. Kampanya çerçevesinde Vali Yardımcısı Kılıçtürk ve çok sayıda valilik personeli kan bağışında bulundu. Vali Yardımcısı Kılıçtürk, kan bağışının önemine dikkat çekerek, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. - AFYONKARAHİSAR