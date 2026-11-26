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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla polis ekiplerince kadınlara ve öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Sultandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında pazar yeri, Sultandağı Meslek Yüksekokulu ve Kadın Kültür Evi'nde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kadınlara ve öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerde, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki haklar ve koruyucu tedbirler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Kadın Destek Uygulaması'nın ( Kades ) kullanımı ve acil durumlarda sağladığı hızlı müdahale imkanı anlatıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının ardından katılımcılara konuya ilişkin broşürler dağıtılırken, KADES uygulamasının kullanımına yönelik merak edilen sorular polis ekiplerince yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı