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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Şuhut Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, kış mevsiminde olumsuz hava şartlarına karşı alınması planlanan tedbirler ele alındı. Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi açısından önem taşıyan toplantıda, ilçede yürütülecek kış hazırlıkları değerlendirildi. Vatandaşların kış mevsimini güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirmelerine yönelik gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurumların alacağı tedbirler görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı