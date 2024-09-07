Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, köylerde yaşayan vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında muhtarlar ile bir araya geldi.

Kaymakam Eser öncülüğünde merkez ve köy muhtarlarının katılımlarıyla muhtarlar toplantısı yapıldı. Şuhut Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıda Kaymakam Eser, merkez ve köy muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyerek gündem ile ilgili fikir alışverişlerinde bulundu. Toplantı gündem maddelerinin ele alınıp karara bağlanması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR