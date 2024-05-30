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Afyonkarahisar Müftülüğü Personellere Yaz Kur'an Kursları Semineri Düzenledi

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Afyonkarahisar Müftülüğü tarafından personellere yönelik yaz Kur'an kursları semineri, müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi. Seminere İl Müftü Yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, uzmanlar, din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticileri katıldı. Programda, 2024 yılı yaz Kur'an kursları uygulama esasları, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri, çocuk ve gençlerle etkili iletişim konuları anlatıldı.

Afyonkarahisar Müftülüğü tarafından personellere yönelik yaz Kur'an kursları semineri, müftülük konferans salonunda gerçekleştirildi.

Yaz Kur'an Kursları seminerine İl Müftü Yardımcıları, şube müdürleri, vaizler, uzmanlar, din görevlileri ve Kur'an Kursu öğreticileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan, kadın ve erkek din görevlilerine 2 oturum halinde gerçekleştirilen program, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun konuşması ile sürdü. Alanında uzmanlar tarafından, "2024 yılı yaz Kur'an kursları uygulama esasları, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri, çocuk ve gençlerle etkili iletişim" konuları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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