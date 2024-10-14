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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde Yeni Gölet Projesi İçin Yer Tespiti Başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçesinde Yeni Gölet Projesi İçin Yer Tespiti Başladı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Arızlı köyü sınırları içinde yapılması planlanan gölet için yer tespit çalışmaları başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, mera alanlarına ilişkin arazi kontrollerinin yapıldığını açıkladı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yapımı planlanan gölet için yer tespit çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklama göletin Şuhut ilçesine bağlı Arızlı köyü sınırları içerisinde yapılmasının planlandığı belirtildi. Açıklamada, "Mera Kanunu çerçevesinde başvurusu yapılan ve projesinde kamu yatırımının yapılması amacı ile mera alanına denk gelen kısımlarının tahsis amacı değişikliğinin yapılabilmesi için arazi kontrolleri İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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