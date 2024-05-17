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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı

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Hallaç köyünde namaz sonrası bir araya gelen cemaat yağmur duası yaptı. İlçe Müftüsü ve din görevlileri de programa katıldı. Yağmur duası sonrası köylüler tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Hallaç köyünde namaz sonrası bir araya gelen cemaat yağmur duasına çıktı. Programa, İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, din görevlileri de katıldı. Yağmur duası öncesi Müftü Aytekin tarafından vaaz verilirken, Yasin-i şerif okunmasının ardından yağmur duası yapıldı. Yağmur duası sonrası köylüler tarafından imece usulü ile hazırlanan yiyeceklerin ikramı yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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