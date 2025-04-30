Afyonkarahisar İl Müftüsü'nden Devlet Hastanesi Ziyareti

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Devlet Hastanesi yönetimini ziyaret ederek kurban vekaleti tesliminde bulundu.

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı görevlisi Alper Üzel ve hastanede görevli manevi rehberlerle birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran'ı ve ardından Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı'yı makamlarında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yürüttüğü 2025 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu çerçevede Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı, kurban ibadetini Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla yerine getirmek üzere kurban vekaleti verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Mehmet Duran ve Başhekim Yardımcısı Yiğitbaşı ise misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR