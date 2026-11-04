Afyonkarahisar İl Müftüsü Çelik, Engelsiz Kur'an Kursu'nda kursiyerlerle görüştü

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Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, müftülük bünyesinde Engelsiz Kur'an Kursu'nda düzenlenen "Ta'lim ve Tashih-i Hurüf" kursunu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kursun içeriği hakkında yetkililerden bilgi alan Müftü Çelik, kursiyerlerle de bir süre sohbet ederek eğitimleri hakkında bilgi aldı.

Kur'an-ı Kerim'in usulüne uygun ve tilavet kurallarına riayet edilerek okunmasının önemine dikkat çeken Çelik, kursiyerlere ve eğitmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı